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Spor

Ufuk Sarıca: Beni üzen özellikle hem savunma hem hücumda düzen dışı hatalar yapmamız oldu

Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca, Türk Teleko mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

AA20 Kasım 2022 Pazar 12:05 - Güncelleme:
Ufuk Sarıca: Beni üzen özellikle hem savunma hem hücumda düzen dışı hatalar yapmamız oldu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Türk Telekom'a 92-83 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Beni üzen özellikle hem savunma hem hücumda düzen dışı hatalar yapmamız oldu." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, boyalı alandaki savunma zaafiyeti ve top kayıpları nedeniyle Türk Telekom'a mağlup olduklarını belirtti. Başa baş giden maçta çok basit top kayıpları nedeniyle son dakikalarda skorda geri kaldıklarını bildiren Sarıca, şunları kaydetti :

"Lige verilen 3 haftalık ara ve milli takıma giden oyuncularımızın yokluğundan dolay takım ritmini bulamadığımızı gördük. Beni üzen özellikle hem savunma hem hücumda düzen dışı hatalar yapmamız oldu. Bunları hatırlatmak ve düzeni tekrar işler hale getirmek en başta benim görevim. Oyuncularımıza bunları hatırlatıp, salı günü Basketbol Sampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maçta sahada daha iyi bir Pınar Karşıyaka izlettireceğiz."

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Kasım Salı günü İtalya'da UNAHOTELS Reggio Emilia'ya konuk olduktan sonra ligde 26 Kasım Cumartesi günü Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile İzmir'de karşılaşacak.

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