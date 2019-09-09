A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Yeni Zelanda mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Zelanda'ya mağlubiyetine rağmen olimpiyatlara elemelerine katılma hakkı elde edilmesine vurgu yapan Ufuk Sarıca, "Elemelere oynamak hakkı kazandığımız için mutluyum. Kapasitemiz belli, dürütçe konuşmak gerekirse üç eksikle oynadık. Dar bir kadroyla oynadık. Bize ters gelen çok hızlı bir takımla oynadık. Savunmada iyi işler yapamadık. Son anda biz de kazanabilirdik. Yorgunluk üst düzey olunca istediklerinizi yapamıyorsunuz." dedi.

Ufuk Sarıca ayrıca "Psikolojik olarak gerilmiştik, geride kalmıştık, bu önemliydi. Biz bazı şeyleri unutuyoruz, bu takmı biz yeni kurduk. 7-8 oyuncu ilk kez Dünya Kupası'nda oynuyor. Bu turnuva bizim için hedef değildi. Yapamdıklarımız oldu ama bu takımın önü çok açık." diye konuştu.