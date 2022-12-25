Ufuk Sarıca: Bizi yukarılarda tutan bir galibiyet aldık

Sarıca, yaptığı açıklamada, her iki takım oyuncularını tebrik ederek, karşılaşmanın çok iyi bir mücadeleye sahne olduğunu belirtti. Rakiplerinin müsabakaya daha iyi başladığını bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Biz nedense özellikle iç saha maçlarının 5-6 dakikasından sonra biraz telaşlı oynuyoruz ve zorlama atışlara gidiyoruz. Bununla ilgili düzeltmemiz gereken şeyler var. Frutti Extra Bursaspor'un ilk periyot 8'de 7, devre sonunda ise 19'da 10 gibi inanılmaz 3 sayı isabet yüzdesi vardı ama biz oyunu bırakmadık. En son böyle bir maç kaybettik ama o günden ders alıp, 13 sayı geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Basketbolun güzelliği bu. Çok güçlü bir rakibe karşı, kötü oynadığımız 3 periyot sonunda kazanmasını bildik ve bizi yukarılarda tutan bir galibiyet aldık. Maç içerisinde hatalarımız oldu, sonuçta basketbol hatalar oyunu ve bu sporu insanlarla yapıyoruz ama sonunda kazanmak güzel."

Sarıca, arka arkaya beşinci galibiyetlerini aldıklarını hatırlatarak, desteklerinden dolayı taraftarlara teşekkür etti.

Ligde 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 6. hafta erteleme maçında 27 Aralık Salı günü saat 20.00'de Gaziantep Basketbol'la İzmir'de karşılaşacak.