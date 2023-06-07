Ufuk Sarıca: Bu turların en önemli maçı üçüncü maçtır

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 1-1 devam eden play-off yarı final serisinin üçüncü maçında yarın Türk Telekom'u konuk edecek Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Oynanması ve kazanılması gereken iki maç daha var. Bence bu turların en önemli maçı üçüncü maçtır." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, serinin ilk maçında kötü performans gösterdikleri ribauntlarda ve boyalı alandaki performanslarını dün yükselttiklerini aktardı.

Hücumda bazı hatalar yaptıklarını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Maçın geneline bakarsak çok akıllı oynadık. Hücumda kurguladığımız planların hemen hemen hepsini yaptık. Dolayısıyla da zaten ilk maça da ortaktık, bu maçı da bence daha rahat bir şekilde kazandık. Ancak Türk Telekom çok tehlikeli bir ekip, maçtan önce de söylediğim gibi bir şey değişmedi, oynanması ve kazanılması gereken iki maç daha var. Bence bu turların en önemli maçı üçüncü maçtır. Çünkü 2-0 mağlup da 2-0 önde de olsanız kazanmak durumundasınız."



Sarıca, İzmir'de oynayacakları iki maçta da çok iyi atmosferin olacağını dile getirerek, "Bu iki maçta da akıllı oynamamız lazım. Duygularımızı bir parça daha ikinci plana atıp, oyun planına sadık kalmamız lazım." ifadelerini kullandı.