Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çekya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ufuk Sarıca'nın sözleri:

“Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim. Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık.”