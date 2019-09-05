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Ufuk Sarıca: Çok üzgünüm, bugün hiçbir şey yapamadık

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çekya yenilgisinin ardından açıklamalar yaptı.

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Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çekya yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ufuk Sarıca'nın sözleri:

“Belki enerjimiz yetmeyebilir ama mental olarak hazır olmamız lazımdı. Çok temposuzduk. Devre arasında da söyledim. Takım iyi oynamadı. Çekya bugün takım oyununun örneğini gösterdi. Biz nasıl 2 gün önce gösterdiysek onlar da bugün gösterdi. Oyun disiplininden de koptuk, çok üzgünüm. Takım halinde durmamız lazımdı. 2 gün önce tarihi bir olaya imza atacaktık ama bugün hiçbir şey yapamadık.”

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