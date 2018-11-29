Ufuk Sarıca: Kesin olmasa da 'yüzde 90 Çin'e gideceğiz' diyebiliyoruz

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na gidebilmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur gruplarında 3. hafta mücadelesinde İspanya'yı 71-67 yendikleri mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, hem Çin'e gitmek hem de gençleştirilen kadrolarıyla İspanya'yı yenmeleri adına önemli bir gece olduğunu belirtti.

Maçın gelişiminin kendileri için sürpriz olmadığını dile getiren Sarıca, "Skor açısından belki zorlanacağımızı düşünüyordum ki böyle de oldu. Buna rağmen kısa sürede çalıştıklarımızı uygulamayı başardık. İspanya'nın içeriden zaafı olduğunu biliyorduk ve buna çalıştık. Semih Erden, hem oyun olarak çok iyi oynadı hem de takıma ağabeylik yaptı. Tolga, Sinan, Buğrahan, Metecan son dönemde kadroda olmuyordu. Doğuş ile birlikte çok katkı verdiler. İlk yarıda ribauntlarda sıkıntı yaşadık, ikinci yarıda bunu da çözdük. İstediğimiz tempoda maçı kazandık." diye konuştu.

İspanya galibiyeti sonrasında liderliğe yükseldiklerinin altını çizen Sarıca, şöyle devam etti:

"İki sene önce yola çıkarken hiçbir bahane ortaya koymadan Çin'i hedef olarak belirledik. Bu anlamda bizden desteklerini esirgemeyen federasyonumuza, teknik ekibimize ve oyuncu grubuna teşekkür ediyorum. Çoğu zaman eksik kadroyla oynadık ama şikayet etmedik. Şu anda büyük yol katetmiş durumdayız. Kesin olmasa da yüzde 90 Çin'e gideceğiz diyebiliyoruz. Avrupa ligi ile FIBA arasında herkesi sıkıntıya sokan bir süreç var. Milli takıma oyuncularını gönderen kulüplere de teşekkürlerimi sunuyorum. Ankara seyircisi de galibiyete önemli katkı verdi, çok teşekkür ediyorum."

Sarıca, kadrolarındaki gençleştirme sonrasında 10-12 senelik bir jenerasyon oluşturmak üzere olduklarına dikkati çekerek, "Önemli olan Dünya Kupası'na gidebilmek. İkisini birden yapabiliyorsanız mükemmel." ifadelerini kullandı.

Deplasmanda oynayacakları Karadağ maçına da değinen Sarıca, "Karadağ maçı, bu maçın sonucundan bağımsız çok zor olacak. 2 ay önce oynadığımız kadronun aynısı. Bir eksik oyuncuları vardı, onu da getirdiler. Salon zaten atmosfer olarak sıkıntılı. Tabii ki biraz daha rahat gideceğiz. Bugün yenilip gitseydik, baskı altında olacaktık. Böyle maçlardan sonra bazen rahatlama olabiliyor, bunu engellememiz lazım. Mental olarak Karadağ maçına iyi hazırlanmalıyız. Belki birçok kişi bilmiyor ama Kartal Özmızrak'ı oynaması için dün takımına gönderdik. Takımlar da haklı olarak maçlarında oyuncularını istiyor. Hepimiz için sıkıntılı bir süreç. Nasıl sonuçlanacak ben de bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ufuk Sarıca, ilk kez milli formayı giyen Berkan Durmaz ile ilgili bir soruyu ise "Genç bir isim, ligde süre aldıkça iyi oynuyor. İlk milli maçıydı, kolay değil. Ben de ona güvenerek ilk 5 başlattım. İspanya'ya karşı ve dolu salon önünde oynadı. Bu bir taraftan güzel ama zor bir şey. İlerleyen dönemde çok daha iyi yerlere gelecek. Belki skora katkı yapamadı ama iyi mücadele etti. İleride Türk basketboluna önemli katkı yapacak bir arkadaşımız." şeklinde yanıtladı.

Milli basketbolcu Metecan Birsen, gruptan çıkmak adına çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirerek, "Hedefimiz Çin'e gitmek. Bu anlamda İspanya'ya karşı galip gelmeyi başardık. Gruptan lider çıkma adına önemli bir adım. Önümüzde daha maçlar var. İspanya maçına hazırlanmak için 3 gün süremiz vardı. Birlik olduk, hepimiz çok mücadele ettik ve kazandık." şeklinde görüş belirtti.

- Scariolo: "Atmosfer çok etkileyiciydi"

İspanya A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sergio Scariolo ise eksik kadrolarına iyi mücadele ettiklerini ve oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Scariolo, "Çok iyi oynadılar. Çok kuvvetli olduğumuz bir kadro yoktu ama oyuncularımla gurur duyuyorum. Olabilecek en iyi şekilde oynadılar. İçeriden sayılar bulmaya çalıştık. 3 sayı yüzdemiz tutarlı değildi, maçın genelinde yüzdemiz düşüktü. İstediğimiz verimi alamadık ama mücadele gücümüzden memnunum. Böyle bir ortamda sonuna kadar maçın içindeydik ama kazanamadık. Atmosfer çok etkileyiciydi. Böyle bir salonda oynamak her zaman çok iyidir. Seyirci centilmence destekledi ve ev sahibi takım da bundan faydalandı." diye konuştu.

İspanyol oyuncu Jaime Fernandez ise Türkiye'nin çok iyi bir oyun çıkardığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Maçta rahat mücadele edemedik, bu da oyuna yansıdı. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Gelecek maçlarda Dünya Kupası'na kalmak için elimizden geleceğiz. Türkiye'nin enerjisi bizden yüksekti ve bizden daha iyi mücadele ettiler."