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Spor

Ufuk Sarıca: Rotasyondaki sıkıntıya rağmen kazandık

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 87-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, rotasyonlarındaki sıkıntıya rağmen güzel bir galibiyet aldıklarını bildirdi.

AA13 Şubat 2022 Pazar 12:35 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:35
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Sarıca, yaptığı açıklamada, rakipleri karşısında tüm maçı önde götürdüklerini ancak dönem dönem farkın kapandığını belirtti. Yine de skordaki ve oyundaki üstünlüğü korumayı başardıklarını bildiren Sarıca, "Kısa oyunculardaki eksikliğimizin üzerine Tony ve Yunus'un da erken faul alması iyi olmadı. Genç oyuncumuz Ali Efe zaman zaman iyi işler yaptı. Sonuçta güzel bir galibiyet aldık. Michael Roll ve Semih Erden'in dönmesiyle umuyorum rotasyonumuz daha da genişleyecek. Bütün oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Semt77 Yalovaspor Başantrenörü Gökhan Güney'in Anadolu Efes'ten takım arkadaşı olduğunu hatırlatan Sarıca, şöyle konuştu:

"Gökhan Güney, Koraç Kupası'nı kazandığımız kadroda birlikte yer aldığım, bunun ötesinde Efes'te ilk basketbola minik takımda başladığımız yıllardan çocukluk arkadaşım. Yalovaspor'un şu anki koordinatörü ise hem benim hem de Gökhan'ın minik takım antrenörümüzdü. Bunlar güzel tesadüfler. Böyle karşılıklı maç yönetmek, bence sporun içindeki güzelliklerden bir tanesi. Maçlardan sonra hep oyunu konuşuyoruz ama bu da bence sporun güzel tarafı. Ben Gökhan kardeşime de bundan sonraki antrenörlük hayatında başarılar diliyorum."

Ligde 20. maçında 14. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, Bitci Türkiye Kupası çeyrek finalinde 16 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Anadolu Efes'le karşılaşacak.

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