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Spor

Ufuk Sarıca'dan Aliağ Petkimspor maçı açıklaması

Pınar Karşıyaka başantrenörü Ufuk Sarıca, Aliağa Petkimspor'a 90-85 mağlup olunan maçın ardından konuşuldu.

AA16 Nisan 2023 Pazar 11:31 - Güncelleme:
Ufuk Sarıca'dan Aliağ Petkimspor maçı açıklaması
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor'a 90-85 yenilen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, ilk yarıdaki performansları nedeniyle ikinci devrede oyunu kontrol altına alamadıklarını bildirdi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, Aliağa Petkimspor maçında geriye düşmelerine rağmen birçok kez rakiplerini yakaladıklarını ancak yaptıkları hataların kendilerini yıprattığını belirtti.

Sadece hatalarını konuşmamak gerektiğini bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Aliağa Petkimspor da iyi oynadı, yüzdeli attılar ve özellikle üçlük atışları sayıya çevirdiler. Bizde tam tersiydi, özellikle serbest atışlarda 10 kaçan atışımız var. Ancak ilk yarıda oynadığımız oyun benim kabul etmeyeceğim bir oyun. Rakibimizi ilk yarıda bu kadar coşturmasak oyunu kontrol altına alabilirdik. Sonuçta zor bir lig oynuyoruz ve oyuncularım çok mücadele etti ama bazıları kazanmak için yeterli konsantrasyonu gösteremedi. Lig devam ediyor, nasıl ki geçen hafta kazanıp üst sıralarda kalmayı hedefliyorsak bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Bir avantajımız var ama küçük, bunun peşinde koşacağız."

Ligde 7. yenilgisini yaşayan Pınar Karşıyaka normal sezonu Darüşşafaka Lassa, Frutti Extra Bursaspor (D), Bahçeşehir Koleji, Onvo Büyükçekmece Basketbol (D) ve AYOS Konyaspor maçlarıyla tamamlayacak.

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