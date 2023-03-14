Ufuk Sarıca'dan Fenerbahçe açıklaması

Sarıca, yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi şampiyonluğu için kurulmuş Fenerbahçe Beko karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.



"Fenerbahçe Beko karşısında iki yarıda da özellikle ikinci devrede oyunun kontrolü bizdeydi." diyen Sarıca, "İlk yarıyı da önde kapatabilirdik ama önemli olan maçın sonuydu. Ligde oynadığımız son 14 maçın 12'sini kazandık. Anadolu Efes'i deplasmanda yendikten sonra Fenerbahçe Beko galibiyeti de çok değerli ve ligdeki durumumuz için de çok önemli. Ligin üst sıralarındaki yerimizi biraz daha sağlamlaştırdık. Bütün oyuncularım yürekten mücadele etti, bütün ekibimi yürekten kutluyorum. Taraftarımıza da bu müthiş atmosfer için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ligde 20 hafta sonunda 15 galibiyet ve 5 yenilgisi bulunan Pınar Karşıyaka, 35 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 21. haftada 18 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Gaziantep Basketbol'la karşılaşacak.