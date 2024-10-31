Ufuk Sarıca'dan galibiyet açıklaması

Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 71-59 yenen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarda iyiydik, iyi atış fırsatları bulduk fakat düşük bir yüzdeyle oynadık. Oyunun kontrolünü üçüncü çeyrekte ele geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada daha iyiydik, teması artırarak oynadık ve 10 top aldık, bu da bizim için önemliydi. Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız. Rodos'a kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyor, takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum."

Gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini alan ve 2. sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 12 Kasım Salı günü Kolossos H Hotels ile İzmir'de karşılaşacak.

Bu arada Rodos Adası'ndan İzmir'e döneceği uçak arızalandığı için havalimanından otele dönen yeşil-kırmızılı kafile, uçaktaki çalışmaların bitmesini bekliyor.