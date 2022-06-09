İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Haziran 2022 Perşembe / 10 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,2153
  • EURO
    18,5264
  • ALTIN
    1023.37
  • BIST100
    2559.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ufuk Sarıca'ya İspanya'dan transfer teklifi
Spor

Ufuk Sarıca'ya İspanya'dan transfer teklifi

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla olan 3 yıllık sözleşmesi bitip yeni kontrat imzalamayı bekleyen Antrenör Ufuk Sarıca'ya İspanya'nın Kanarya Adaları temsilcisi Gran Canaria'nın talip olduğu iddia edildi.

DHA9 Haziran 2022 Perşembe 11:21 - Güncelleme:
ABONE OL

İspanyol temsilcisinin tecrübeli çalıştırıcıya ilk tercih olarak teklif götürdüğü ancak sezon içinde Karşıyaka'yla prensipte yeniden anlaşıp resmi imza atmaya hazırlanan Sarıca'nın kulübüyle yeni sezon planları yaptığı yanıtını verip, teklifi kabul etmesinin zor olduğunu bildirdiği öğrenildi.

Karşıyaka'ya daha önce 2012-2016 yılları arasında Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve lig şampiyonluğu kazandırıp Euroleague'e taşıyan, 3 yıl önce yeşil-kırmızılılara dönen Sarıca, kulübe Avrupa'da 2013'te FIBA Eurochallenge, 2021'de ise FIBA Şampiyonlar Ligi'nde final oynattı. Ufuk Sarıca yönetiminde Karşıyaka, daha önce 2015 yılında ULEB Eurocup'ta Gran Canaria'ya rakip olmuştu. Yeşil-kırmızılılar bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yine Kanarya Adaları temsilcisi Tenerife'yle Play-In oynadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.