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Spor

Ugarte imzayı atıyor!

Manchester United, Paris Saint-Germain forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi bonuslarla beraber 60 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

27 Ağustos 2024 Salı 18:21 - Güncelleme:
Ugarte imzayı atıyor!
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Manchester United, beklediği orta saha transferini bitirmeye hazırlanıyor.

The Athletic'in haberine göre; Manchester United, 23 yaşındaki orta saha Manuel Ugarte'nin transferinde Paris Saint-Germain ile anlaştı.

TOPLAM MALİYET 60 MİLYON EURO

İki ekibin 50 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında uzlaştığı ifade edildi.

Yıldız oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği dile getirildi. Ugarte'nin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

PSG PERFORMANSI

60 milyon euro bonservis bedeliyle PSG'ye transfer olan Ugarte, Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta süre bulurken 3 kez asist yaptı.

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