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Spor

Ugarte Premier Lig yolcusu

Manchester United, Paris Saint-Germain forması giyen Manuel Ugarte'yi 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmak istiyor. Bu transferin kiralık olarak gerçekleme durumu da mevcut.

21 Ağustos 2024 Çarşamba 18:55 - Güncelleme:
Ugarte Premier Lig yolcusu
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Orta saha transferinde arayışlarını sürdüren Manchester United, gözünü Paris Saint-Germain forması giyen 23 yaşındaki ön libero Manuel Ugarte'ye çevirdi.

60 MİLYON EURO

Le Parisien'de yer alan habere göre; Manchester United'ın Manuel Ugarte'yi 60 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Haberde, iki tarafın görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.

KİRALAMA DA OLABİLİR

Ayrıca Manchester United'ın Paris Saint-Germain ile son pürüzleri aşamaması durumunda da oyuncu için kiralama yöntemine de gidebileceği ifade edildi.

PSG PERFORMANSI

PSG, Uruguaylı orta sahayı geçen sezon Sporting'ten 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Fransız ekibindeki ilk sezonunda 37 maçta süre bulan Ugarte, 3 kez asist yaptı.

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