İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2021 Cumartesi / 28 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğur Aktaş'ın, Tokyo 2020'de madalyası kesinleşti
Spor

Uğur Aktaş'ın, Tokyo 2020'de madalyası kesinleşti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:53 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 13:53
ABONE OL

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.