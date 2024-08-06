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Spor

Uğur Çiftçi: Yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz

Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi bu sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmek için çalışacaklarını söyledi.

AA6 Ağustos 2024 Salı 13:26 - Güncelleme:
Uğur Çiftçi: Yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un takım kaptanlarından Uğur Çiftçi, bu sezon da Avrupa kupalarını hedeflediklerini dile getirdi.

Sivasspor'un tecrübeli defans oyuncusu Uğur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon öncesi iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Lige iç sahada oynayacakları Trabzonspor maçıyla başlayacaklarını anımsatan Uğur, "İyi çalışıyoruz. İç sahada favori her zaman Sivasspor'dur. Ona göre oynayıp, ona göre mücadele edeceğiz. İnşallah taraftarlarımız maça gelir, bizi destekleyerek itici güç olurlar. Taraftarımız bize güvensin ve bizi yalnız bırakmasın." dedi.

Transfer döneminde bütün kulüplerin "değişik süreç" yaşadığını anlatan Uğur, "Burada kadromuz, takımımız en önemlisi Sivasspor arması var. Transferler illaki gelecektir. Taraftarlarımız bizi destekleyerek itici gücümüz olursa hem sevinir mutlu oluruz hem de daha iyi mücadele veririz." diye konuştu.

Uğur, bireysel performansı hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen sezon biraz daha defansif geçti. Taraftarlarımızın gözünde de asist, gol ve skora katkım olmadığı için 'Uğur'un performansı düştü' diye anıldım. Bu sene inşallah ofansta da çalışarak formaya ve kendime yakışan performansı sergilemek istiyorum."

"YENİDEN AVRUPA"

Uğur, kadroya yeni katılanlar ve genç oyuncularla yakından ilgilendiğini ifade etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin Türkiye Kupası kazandığını ve Avrupa kupalarına gittiğine dikkati çeken Uğur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Kupası, Avrupa kupaları... Bunların hepsi geride kaldı. Yeni hedefler koyma zamanı. Öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Sonrasında ise maç maç bakarak tabii ki yeniden Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz. Ligin ilk maçını Trabzonspor'la oynayacağız ve ayrı bir önem veriyoruz. İnşallah iyi çalışıp, haftayı iyi geçirip, rakibimizi iyi analiz edip, maçı kazanmak istiyoruz. İtici gücümüz olan taraftarlarımız bizi desteklesin. İnşallah hep beraber güzel şeyler başaracağız."

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