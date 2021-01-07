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Spor

Uğur Demirok, Konyaspor'dan ayrıldı

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor'da 2018-2019 sezonundan beri forma giyen deneyimli savunmacı Uğur Demirok yeşil beyazlı ekip ile yollarını ayırdı.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 18:27 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 18:27
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Uğur Demirok dün akşam saatlerinde yönetimimizle görüşerek takımdan ayrılmak için izin istemiştir. Kaptanımızın isteği ve talebi doğrultusunda gerçekleşen görüşme neticesinde karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, Uğur Demirok'un hırsı, çalışma azmi ve aidiyetiyle camiada sevilen, takdir edilen bir isim olduğu belirtilerek emekleri için teşekkür edilip bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

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