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Spor

Uğur Demirok'un yeni adresi: Kasımpaşa

Konyaspor ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran savunma oyuncusu Uğur Demirok'un yeni adresinin Kasımpaşa olacağı iddia edildi.

08 Ocak 2021 Cuma 19:04 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 19:04
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Süper Lig'de transfer sezonu oldukça hareketli geçiyor. Geçtiğimiz hafta Konyaspor'un evinde Galatasaray'ı 4-3 mağlup etmişti. Maçta bir gol atan Uğur Demirok sürpriz bir şekilde yeşil beyazlı ekipten ayrılma kararı almıştı.

Milliyet'in haberine göre; 32 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Uğur Demirok'un yeni adresi belli oldu. Demirok, İstanbul temsilcisi Kasımpaşa ile anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Uğur Demirok bu sezon Konyaspor'da 10 maçta forma giydi 5 gole imza attı.

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