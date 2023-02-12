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Spor

Uğur Kurt için TFF'den başsağlığı mesajı

TFF, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt için taziye mesajı yayımladı.

IHA12 Şubat 2023 Pazar 18:59 - Güncelleme:
Uğur Kurt için TFF'den başsağlığı mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu, depremde hayatını kaybeden TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 2. Lig kulüplerinden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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