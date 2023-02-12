Uğur Kurt için Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz.