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Spor

Uğur Kurt için Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı

Trabzonspor, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA12 Şubat 2023 Pazar 20:36 - Güncelleme:
Uğur Kurt için Trabzonspor'dan başsağlığı mesajı
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Trabzonspor Kulübü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt'un deprem felaketi sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Uğur Kurt'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve İskenderunspor camiasına başsağlığı dileriz.

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