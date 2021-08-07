İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2021 Pazar / 29 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6158
  • EURO
    10,17
  • ALTIN
    488.528
  • BIST100
    1434.76
Spor

Uğur Uçar Başakşehir'den ayrıldı

Medipol Başakşehir, deneyimli futbolcusu Uğur Uçar ile yollarını ayırdı.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:43 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 19:43
ABONE OL

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz kurulduğu günden bu yana ailemizin önemli bir parçası olan Uğur Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Uğur Uçar'ın 2014'te kulübün ilk transferi olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uğur Uçar, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından olmuştur. Hem saha içinde hem de saha dışındaki davranışlarıyla örnek bir profesyonel olan tecrübeli oyuncu, her zaman 'görev adamı' olarak anılacaktır. Adeta kulübümüzle birlikte büyüyen ve şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Uğur Uçar'a vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Öte yandan Uğur Uçar, TFF 2. Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu. İstanbul Kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki savunma oyuncusuyla sözleşme imzalandığı aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.