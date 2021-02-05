İSTANBUL 15°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Şubat 2021 Cuma / 23 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1403
  • EURO
    8,5532
  • ALTIN
    411.494
  • BIST100
    1534.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı beni çok etkiledi
Spor

Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı beni çok etkiledi

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'in 23. haftasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

05 Şubat 2021 Cuma 00:31 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 00:31
ABONE OL

Maçı değerlendiren Çakır, "Denizlispor maçı çok zordu, çünkü 8. günde, 3. maçımız. sadece biz değil, herkes yorgun. Denizlispor da bize ters gelen bir takım. Takım olarak savaştık ve kazandık. Stresi yüksek maçlar oynadık. Zihinsel ve fiziksel olarak çok yorulduk Galibiyetler arttıkça, keyfimiz yerine geliyor." ifadelerini kullandı.

"YAVAŞ YAVAŞ GELİYORUZ ALLAH'IN İZNİYLE"

Avcı ile büyük bir çıkış yakaladıklarını söyleyen kaleci, "Trabzonspor her zaman zirveye oynar. Bu arma her zaman zirveye oynuyor. Abdullah Hoca ile büyük bir çıkış yakaladık. Zirve için bir şey söylemeyeyim ama yavaş yavaş geliyoruz Allah'ın izniyle." dedi.

"BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Abdullah Avcı ile ilgili konuşan Çakır, "Abdullah Hoca'nın futbolcularla diyaloğu, beni çok etkiledi. Ligi tanıyor, bu da önemli. Hocalığına ve karakterine kimse bir şey diyemez. Çok büyük başarılar yakaladı. Abdullah Hoca ile çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Trabzonspor adına da çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.