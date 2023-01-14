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Spor

Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı'yı çok seviyoruz

Süper Lig'in 19. haftasında evinde Başakşehir'i 1-0 yenen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2023 Cumartesi 22:22 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Abdullah Avcı'yı çok seviyoruz
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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Başakşehir'i mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Uğurcan yaptığı açıklamada, "Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Farklı mağlubiyetten sonra karakterli duruş gösterdiler. Hepsine teşekkür ederim. 5-0'dan sonra kalkmak kolay olmuyor. Hafta içi de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ligin en iyi takımlarından birine çok az pozisyon vererek galip geldik. Hocamız, bize ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Takım arkadaşlarım da sahada harika uyguladı." dedi.

Abdullah Avcı ile ilgili de konuşan başarılı file bekçisi, "Abdullah Hocamız, 26 aydır burada. Çok güzel şeyler başardık onunla. Çok seviyoruz, çok büyük saygı duyuyoruz. Bir taraftar olarak şampiyon olmadan önce 10 sene kalsın diyordum. Onu gerçekten çok seviyoruz. Verdiği kararı, sahada işimizi yaparak doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ayrıca, "Oturduk, konuştuk takım arkadaşlarımızla birlikte. Karakterli, özel oyuncular var. Hepsiyle konuştuk. Hocamızın yanına gittik, onunla konuştuk. Bize mücadeleden kaçmayacağını söyledi. Daha iyi olacağız. Bugün ilk yarısı bitti ligin. İleriye bakmamız lazım bu saatten sonra." ifadelerini kullandı.

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