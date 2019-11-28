Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin radarında

Adı Liverpool, Leipzig, Juventus gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarıyla anılan başarılı eldiven için Galatasaray maçı da önemli bir vitrin olacak.

Avrupa’dan 4 scoutun, Bordo- Mavili kulüple iletişime geçerek maçı izlemek adına akredite yaptırdığı öğrenildi. Yıldızlaşan kaleciye devre arasında resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor.

(Fanatik)