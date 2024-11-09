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Spor

Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçında moral olarak darbe aldık

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Süper Lig'de kaybedilen Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

9 Kasım 2024 Cumartesi 22:02 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Fenerbahçe maçında moral olarak darbe aldık
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Söylenecek çok bir şey yok. Mağlubiyetle ayrılmamız... Herkes sorumluluğu üstlenmeli, ben dahil... Kendimize yedirmemeliyiz bunu. Çok üzüntülüyüm. Gerçekten üzüntülüyüm. 1-0 öne geçtiğimiz maç, çok basit hatalar, sonrasında 3-1... Mağlup olmak üzüntü verici. Tüm sorumluluk bize ait. Kendimiz düşünmeli ve bu takımı ayağa kaldırmalıyız." dedi.

"F.BAHÇE MAÇINDA DARBE ALDIK"

Kaybettikleri Fenerbahçe maçına da değinen tecrübeli file bekçisi, "Geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı öne geçip kaybettik. Moral olarak o maçta darbe aldık. Bugün mağlubiyetle ayrıldık. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu takımı ayağa kaldıracak olan bizleriz. Bu takımı ayağa kaldırmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİN CANI YANIYOR"

Uğurcan Çakır ayrıca, "Futbol bireysel bir spor değil, takım olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Kaybedince bir Trabzonsporlu olarak buraya çıkıp konuşuyorum. Hepimizin canı yanıyor. Kötü gidişatımız var, bu gidişatı düzeltmek bizim elimizde. Diyecek çok bir şey yok. Milli ara var, bu aradan sonra elimizden gelen her şeyi yapıp düzeltmeye çalışacağız." açıklamalarını yaptı.

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