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Spor

Uğurcan Çakır: Finalde olmayı hak ediyorduk

EURO 2024'e veda ederek yurda dönen A Milli Takım'da kaleci Uğurcan Çakır, 'Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk.' dedi.

8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Finalde olmayı hak ediyorduk
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EURO2024'e veda etmesinin ardından Türkiye'ye dönen A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Bizim açımızdan güzel bir turnuva geçti. Finalde olmayı hak ediyorduk. Ülkemizi bir nebze mutlu ettiysek ne mutlu bize. Gerçekten herkes elinden geleni yaptı. İnşallah bu günlerden ders çıkarıp ileriye daha iyi bakacağız." dedi.

Başarılı file bekçisi ayrıca, "Bu turnuvada güzel performans sergiledik. Çok genç ve yetenekli futbolcular var kadromuzda. Hocanın da bu turnuva özelinde oyun planları başarılıydı. İnşallah bundan daha büyük başarılar elde edebiliriz." ifadelerini kullandı.

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