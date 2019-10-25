Uğurcan Çakır için 8 milyon Euro'ya ret

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TRABZONSPOR’UN başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupalı kulüpler tarafından paylaşılamıyor. İngiliz devi Liverpool’un scoutlarına izlettiği Uğurcan için son olarak Fransız temsilcilerinden Reims’ın devreye girdiği ve Trabzonspor’a Ocak ayında transfer edilmek üzere 8 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Fransız basınında çıkan haberlere göre, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, “Bizim kalecimiz daha fazla eder. Hem onu satmek istemiyoruz” diyerek teklifi geri çevirdiği vurgulandı.