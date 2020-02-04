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Spor

Tottenham, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 25 milyon Euro teklif etti

Adı sürekli Liverpool ile anılan Uğurcan Çakır için Tottenham, Trabzonspor'a tam 25 milyon euro teklif etti.

04.02.2020  16:57 - Güncelleme: 04.02.2020  16:57

TM Dijital Haber Merkezi

Pazar günü oynanan Fenerbahçe derbisinde sergilediği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini toplayan ve Şenol Güneş Stadı’nı dolduran 38 bin seyirciyi kendisine hayran bırakan Uğurcan Çakır için resmi teklifte bulunan kulüp belli oldu.

LİVERPOOL DEĞİL TOTTENHAM

Sadece Trabzonspor’un değil, milli takımın da göz bebeği olan Uğurcan Çakır’a Tottenham’ın resmen talip olduğu belirtilirken, İngilizlerin yıldız eldiven için 25 milyon euro’yu gözden çıkardığı kaydedildi. Mourinho’nun Hugo Lloris’in sakatlığında kaleyi devralan ve oynadığı futbolla çok da iç açmayan Paulo Gazzaniga’nın yerine Uğurcan’ı düşündüğü bildirilirken iki kulübün sezon sonunda masaya oturacağı anlaşıldı. Türk futbolcuları yakından takip eden Jose Mourinho’nun Uğurcan Çakır ile birlikte Cengiz Ünder’i de istediği belirtilirken Portekizli teknik adamın Şampiyonlar Ligi’ne kalma hedefinin gerçekleşmesi halinde listesinde bulunan yıldız futbolcu transferlerini gerçekleştireceği ifade edildi.

İTALYANLAR DA TAKİP EDİYOR

Bu sezon 26 maçta görev alan 23 yaşındaki Uğurcan’ı İnter ve Napoli gibi devlerin de takip ettiği fakat Trabzonspor’a resmi anlamda teklifte bulunmadıkları belirtildi.

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