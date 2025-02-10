İSTANBUL 5°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2025 Pazartesi / 12 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0234
  • EURO
    37,1487
  • ALTIN
    3364.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz
Spor

Uğurcan Çakır: İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi10 Şubat 2025 Pazartesi 23:49 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz
ABONE OL

Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, sahalarında Eyüpspor'u 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çakır, "Çok önemli bir maçtı bizim için. İlk 5'e girmeyi hedefliyoruz, Eyüp de ilk 5 için rakiplerimizden birisi. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. İki takım da çok iyi mücadele etti, biz hedefimiz için çalışacağız." dedi.

Performansı hakkında konuşan Milli kaleci, "Kendi adıma mutluyum, çok çalışıyorum. En iyi performansımı vermeye çalışıyorum. Herkes çok iyi mücadele ediyor, antrenmanlarda takımı görüyorum. Biraz öz güven sorunu, adaptasyon sorunu oldu ilk başta. Bizim için bu sezonun önemli sorunlarından birisi çok fazla arkadaşımızın takıma katılmasıydı." ifadelerini kullandı.

Son olarak yeniden baba olmanın mutluluğunu ifade eden Çakır, "Yeniden baba olmak çok güzel bir duygu. Açıklanacak bir duygu değil. Allah isteyen herkese versin. Allah onlara sağlık versin." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.