İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2024 Pazar / 6 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4961
  • EURO
    36,6282
  • ALTIN
    2618.26
  • BIST100
    9907.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Uğurcan Çakır: Kafamızı kaldırmamız lazım
Spor

Uğurcan Çakır: Kafamızı kaldırmamız lazım

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çakır ' Kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız.' diye konuştu.

11 Ağustos 2024 Pazar 21:52 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır: Kafamızı kaldırmamız lazım
ABONE OL

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk maçları gerçekten zor oluyor. İyi bir zeminde oynamadık, zeminler tam oturmamış oluyor. Bölüm bölüm iyi oynadık. Bölüm bölüm Sivasspor'un atakları vardı. Oyun yapılarını biliyorduk, Manaj ile 5-4-1 oynayıp uzun oynuyorlardı. İlk 30-35 dakika istediğimiz gibi gitti." dedi.

Açıklamalarına devam eden Çakır, "Biraz bireysel biraz nasıl diyeyim hatalardan pozisyonlar verdik, bireysel özelliklerle pozisyona girdik. Her anı doğru oynamamız lazım. Futbol hata, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. 1 puana üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.