Uğurcan Çakır: Kafamızı kaldırmamız lazım

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Kazanmak istiyorduk. Ligin ilk maçları gerçekten zor oluyor. İyi bir zeminde oynamadık, zeminler tam oturmamış oluyor. Bölüm bölüm iyi oynadık. Bölüm bölüm Sivasspor'un atakları vardı. Oyun yapılarını biliyorduk, Manaj ile 5-4-1 oynayıp uzun oynuyorlardı. İlk 30-35 dakika istediğimiz gibi gitti." dedi.

Açıklamalarına devam eden Çakır, "Biraz bireysel biraz nasıl diyeyim hatalardan pozisyonlar verdik, bireysel özelliklerle pozisyona girdik. Her anı doğru oynamamız lazım. Futbol hata, konsantrasyon kaybı kaldırmıyor. Trabzonspor camiasına yakışan bir oyun sergilemeliyiz. 1 puana üzgünüz. Kafamızı kaldırıp Avrupa'daki rövanş maçına bakmalıyız." diye konuştu.