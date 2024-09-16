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Spor

Uğurcan Çakır kalesinde devleşti! Beşiktaş karşısında duvar ördü

Trabzonspor dün sahasında Beşiktaş'ı konuk etti 1-1 biten maça Uğurcan Çakır'ın kurtarışları damga vurdu. Deneyimli eldiven yaptığı kurtarışlarla 1 puanın alınmasında büyük rol oynadı. İşte detaylar...

Akşam16 Eylül 2024 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır kalesinde devleşti! Beşiktaş karşısında duvar ördü
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Şenol Güneş yönetiminde yıllar sonra ilk maçına çıkan 'Fırtına', ilk 20 dakikaya adının hakkını verir bir oyunla başladı... Santradan itibaren hücumu düşünen bordo mavililer, 13'te Visca'nın erken kırmızısını adeta avantaja çevirip 17'de Okay'ın yıllar sonra Trabzon'da gelen golüyle öne geçti. Joao Mario'yu nereye monte edeceğini arayan van Bronckhorst'un takımı ise kilitli geçen ilk yarım saatin ardından Rashica'nın alışkın olduğu sağ kanada dönmesiyle pozisyonları bulmaya başladı. Siyah beyazlılar; Svensson, Rashica ve Gedson üçgeninden Portekizli'nin golünü bulup devreye eşitlikle gitti: 1-1... İkinci yarıda da 10 kişiyle dirençli oynayan Bordo-Mavililer; yedek kulübesi zayıf olan Kartal'a galibiyet fırsatı tanımadı...

Uğurcan, 6 net kurtarışla kalesinde devleşti ve Beşiktaş'ın skor farkını açmasını önledi.

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