Yenilenen kadrosuyla ligdeki ilk maçına Sivas karşısında çıkan Trabzonspor, zorlu deplasmanda tek puanla yetindi. Geçen sezona göre kadro iskeletinde önemli değişiklikler yapan Bordo-Mavililer, birbiriyle oynamaya alışkın 'Yiğidolar' karşısında ilk yarıda pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede Sivasspor, art arda ataklarla Fırtına'nın kalesini yoklasa da kaptan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. 37'de Pritchard'ın şutunda topu son anda çelen deneyimli kaleci, 66'da Turgunbaev'i durdurdu, 81'de ise yine Pritchard'ın merkezden köşeye gönderdiği topta gol izni vermedi. İki takım, sezon açılışlarında birer puanı paylaştı...

ASLA VAZGEÇMEYİZ

Abdullah Avcı: "Savic sakatlandığı için değiştirdik. Eksiklerimiz var, tamamlamaya çalışıyoruz. Trabzonspor asla vazgeçmez, ben de vazgeçmem."