Uğurcan Çakır: Kazandıkça da öz güvenimiz artıyor

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da genç kaleci Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Eldivenleriyle ilgili konuşan 23 yaşındaki kaleci, "Maç başında eldivenlerimi şans getirsin diye yere sürtmüyorum. İlk giydiğimde çok yeni oluyor. O kadar yeni olunca tutmakta zorlanıyorum. Biraz eskisin diye yere sürtüyorum. Çok iyi bir arkadaşlık var takım içinde. Hocamız bize çok güveniyor. Alt yapıdan beri birlikte oynuyoruz zaten. Kazandıkça da öz güvenimiz artıyor." ifadelerini kullandı.