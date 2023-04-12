Uğurcan Çakır'dan Stefan Kuntz'a sert eleştiri! Milli takımdan kesilmeyi hak etmedim

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Uğurcan Çakır'ın sözleri...

"MENTAL OLARAK ZORLUK YAŞIYORUZ"

"Geçen sene çok önemli başarılar yakaladık takım olarak. Bu sene, sezon başından itibaren uyum yakalamakta zorlandık. Kötü sonuçlar gittikçe motivasyonunuzu kaybettiriyor. Takım olarak biz de bundan biraz uzaklaştık. Mental olarak şu anda zorluk yaşıyoruz."

"HERKES EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAK"

"Arkadaşlarımın iyi niyetinden, mücadelesinden şüphem yok. Abdullah Hoca buradayken birçok maçta iyi oynadık ama kaybettik. O öz güveni düşürüyor. Ama Beşiktaş maçı var. Büyük maçların motivasyonu farklı. Kötü gidişata dur demek için önemli bir fırsat. Biraz mağlubiyetler öz güvenimizi düşürdü. Beşiktaş maçı büyük maç. Onun konsantrasyonu ayrı. Herkes en iyi şekilde hazırlanacaktır."

"TARAFTAR İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

"Taraftarımız her zaman yanımızda oldu. Onlarla birlikte çok şeyi başardık. Futbol bireysel bir oyun değil. Sezon başından bakarsak herkesin hatası var. İnşallah taraftarı mutlu etmek için mücadele edeceğiz."

"SORUMLUSU HEPİMİZİZ"

"Bu sezon 5. yılım olacak Trabzonspor'da. 4 sezonda çok iyiydim. Form tutmak sezon başında zor oluyordu. Antalyaspor maçında yaşadığım sakatlık beni çok etkiledi. Form tutmak zor oldu benim için. Bu sezon özelinde ağır eleştirilebilir ama geçen sene yaptığımız tarihi bir şeydi. Şampiyon olduğumuzda da tek başıma bir şey yapmadım. Kötü gidişatın sorumlusu hepimiziz."

"AVRUPA HAYALİM VAR"

"Avrupa hayalim var. Kendime hedef olarak koyuyorum. Benim için motivasyon kaynağı. Gitmek istesem sözleşmemi uzatmam. Birçok teklif geldi. Başkanlarım benim nasıl bir duruş sergilediğimi biliyor. Ben Trabzonsporluyum, bu takım için gitmem gerekirse giderim, mücadele etmem gerekirse de sonuna kadar mücadele ederim. Bu tür ayrılık iddialarına gülüp geçiyorum."

KAPTANLIK YORUMU

"Performansıyla insanlara saygı duydurtabilirsin. Her zaman insanların bana performansımla saygı duymasını istedim. Performansınız iyi değilse kimse sizi takmaz. İnşallah Beşiktaş maçını yenip taraftarımızla barışırız."

"BİZ ZATEN FUTBOLUN İÇİNDEYİZ"

İhsan Derelioğlu'nun "Oyuncuları futbola döndürmeye çalışıyoruz" sözlerine cevap!

"Futbola dönmeye ihtiyacımız yok. Biz zaten futbolun içindeyiz. Sahaya çıkıp kazanmak istiyoruz ama takım uyumu olmayınca, arkadaşın için fazlasını sahaya yansıtmayınca zor oluyor. Geçen sene bizim tarihimiz açısından en önemli sezonlardan biriydi. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz. Yeni yönetim de geldi. İhsan hoca şimdilik takımın başında. Futbola dönmelik bir durum yok."

"ONA ÇOK GÜVENİYORDUM"

"Vitor yaklaşık 2 sene önce gelmişti. Ona saha içinde çok güveniyordum. Hata yaptığında bile nerede yaptığını kestirebiliyordum. O dönem iyi bir tandemimiz vardı. Geçen sene de bize büyük katkı verdi. Trabzonspor'a kattıkları için çok teşekkür ediyorum. İnsan olarak da çok değerli bir insandı. Tandem sürekli değişiyor. Orijinal tandemi buluruz yakın zamanda zaten sezon bitiyor."

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI

"Ligdeki performansa göre mi oynatılıyor yoksa Milli Takım'daki performansa göre mi oynatılıyor onu çözemedim. Çünkü son oynadığım maçlarda iyi bir performans sergiledim. Kesilmeyi hak etmedim. Takımlarında oynamayan oyuncular orada 11 oynadı. Son maçta oynamayı bekliyordum ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum."

TRANSFER SORUSUNA CEVAP

"Biraz yaşlandım artık eskisi kadar genç değilim. Kulübün çıkarı neresi olursa orada oynarım. Hangi lig olduğu önemli değil."