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Spor

Uğurcan Çakır: Kupa da hedeflerimizden bir tanesi

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Antalyaspor'u 2-0 yenerek yarı finale yükselen Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

1 Mart 2022 Salı 23:00 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 23:00
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Trabzonspor'un Antalyaspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda elediği maçın ardından konuştu.

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, "Kendimle ilgili konuşmak istemiyorum. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Trabzonspor'un olduğu yerde her zaman hedef vardır. Kupa da hedeflerimizden bir tanesi." dedi.

Tecrübeli file bekçisi ayrıca, "Amatör ruhla oynuyorum, kaleyi aldığımdan beri. Taraftarın ne hissettiğini küçük yaştan beri biliyorum. Sahaya çıktığımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İnşallah uzun yıllar Trabzonspor'da kalırım ve kupalar kazanırım." ifadelerini kullandı.

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