Uğurcan Çakır, sakatlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyecek
Trabzonspor’un genç kalecisi Uğurcan Çakır, sakatlığı sebebiyle 1 ay forma giyemeyecek.
Trabzonspor'da genç kaleci Uğurcan Çakır sol arka uyluk adalesindeki sakatlık sebebiyle 1 ay oynayamayacak.
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