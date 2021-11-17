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Spor

Uğurcan Çakır: Vazgeçmek yok

Milli futbolcularımız Uğurcan Çakır, Kenan Karaman ve Zeki Çelik, Karadağ maçının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla Dünya Kupası'na katılma mesajları verdi.

17 Kasım 2021 Çarşamba 07:22 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 07:22
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Milli kalecimiz Uğurcan Çakır yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası yolunda play-off'larda istediğimiz sonucu almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sadece 2 engel daha var. Vazgeçmek yok." ifadelerini kullandı. Karadağ maçına ikinci yarıda dahil olan Kenan Karaman ise "Elimizden geleni yapacağız ve umuyoruz ki Dünya Kupası'na hep beraber gideceğiz" sözlerini kullandı.

Futbol hayatını Lille'de sürdüren Zeki Çelik ise, "Futbolun en büyük sahnesi için aşmamız gereken 2 engel daha var. Vazgeçmeyeceğiz" mesajıyla Katar bileti almak için mücadelelerini sürdüreceklerinden bahsetti.

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