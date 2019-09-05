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Uğurcan Çakır'a dev takımlardan teklif yağıyor

Trabzonspor’un kalesindeki genç file bekçisi Uğurcan Çakır’a dünya futbol devlerinde transfer teklifi yağıyor.

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Geçen transfer döneminde İspanya, Almanya ve İtalyan’ın ünlü kulüplerinden transfer teklifi alan Uğurcan Çakır'ın, son F.Bahçe maçında ortaya koyduğu müthiş oyunun ardından, ünlü İngiliz takımı Liverpool ile İtalyan şampiyonu Juventus’un gelecek sezonda yapılacak transferinde ilk sırayı alacak oyuncular arasında aldığı öğrenildi.

KLOPP VE SARRİ ÇOK İSTİYOR

İNGİLİZLERİN ünlü takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jurgen Klopp ve İtalyanların dev ekiplerinden Juventus’un teknik adamı Maurizio Sarri tarafından yakın takibe alınan genç kaleci için scout ekipleriyle menajerler sıraya girdi. Trabzonspor kulüp çevrelerinden alınan bilgiye göre ünlü İtalya kulübünün 23 yaşındaki Bordo-Mavili takımın oyuncusuna 30 milyon euro fiyat biçtiği kaydedildi. İki kulübün scoutları, milli maçlarda tribünde olacak.

(Güneş)

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