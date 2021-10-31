Uğurcan Çakır'a iki dev talip! Ocakta teklif geliyor

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol kulübü Valencia'nın takip ettiği Uğurcan Çakır için Fransa Ligue 1'den de iki talibin olduğu iddia edildi.
Fransa Ligue 1'in iki iddialı ekibi Marsilya ve Lyon Uğurcan Çakır için devrede. başarılı milli kaleciyi listesine alan iki Fransız ekibin Trabzonspor'a devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
17 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır bu sezon maç başına kurtarış sayısı 3.5 (yüzde 80) ilk sırada bulunuyor.