Uğurcan Çakır'a iki dev talip! Ocakta teklif geliyor

31 Ekim 2021 Pazar 11:17 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 11:17

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol kulübü Valencia'nın takip ettiği Uğurcan Çakır için Fransa Ligue 1'den de iki talibin olduğu iddia edildi.

MARSİLYA VE LYON UĞURCAN ÇAKIR İÇİN DEVREDE

Fransa Ligue 1'in iki iddialı ekibi Marsilya ve Lyon Uğurcan Çakır için devrede. başarılı milli kaleciyi listesine alan iki Fransız ekibin Trabzonspor'a devre arasında teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ KALECİSİ UĞURCAN ÇAKIR

17 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli kalecisi olan Uğurcan Çakır bu sezon maç başına kurtarış sayısı 3.5 (yüzde 80) ilk sırada bulunuyor.