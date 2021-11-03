Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken derbi performansı

3 Kasım 2021 Çarşamba 11:19 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:19

Süper Lig'de Trabzonspor'un 6 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçta en önemli kozu Uğurcan Çakır olacak.

Uğurcan Çakır'ın kaleyi koruduğu 19 derbinin sadece 4'ünü kaybeden Trabzonspor, Beşiktaş'a karşı çıktığı 6 maçta sadece 1 kez yenildi.

Milli file bekçisi, Vodafone Park'ta oynadığı 3 karşılaşmada da adeta devleşti. Kritik deplasmanda mağlubiyet yaşamayan yıldız eldiven, kalesine gelen 26 isabetli şutun 21'ini kurtardı. Uğurcan'dan önceki 20 derbide ise Fırtına'nın tam 11 yenilgisi ve yalnızca 5 galibiyeti vardı. Uğurcan, cumartesi günü yine Fırtına'nın en önemli kozu olacak.

46 DERBİDE 8 GALİBİYET VARDI



Milli file bekçisi ile 19 derbide 8 galibiyet alan Trabzonspor, aynı sayıda galibiyete Uğurcan Çakır öncesinde 46 derbide ulaşabilmişti. Beşiktaş , Galatasaray ve Fenerbahçe ile karşılaşılan söz konusu maçların, 7'si de beraberlikle bitti.

BEŞİKTAŞ'A DUVAR ÖRÜYOR



Adeta Trabzonspor'un kalesine geçtikten sonra hem kendi kaderini hem de takımın kötü gidişatını değiştiren Uğurcan, Beşiktaş'a ise 6 kez rakip oldu. Fırtına, bu maçlarda 1 kez yenilirken, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Uğurcan, Vodafone Park'ta yenilgi yaşamazken, Dolmabahçe'de adeta devleşti.

YİNE ÇOK FORMDA



Deplasmandaki 3 maçta da 7'şer kurtarışa imza atan Milli eldiven, toplamda kalesine gelen 26 isabetli şutun 21'ine izin vermedi, sadece 5 gol yedi. Son haftalarda formu yükselen Uğurcan, cumartesi günü Vodafone Park'taki müthiş performanslarına bir yenisini eklemek istiyor.