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Spor

Uğurcan Çakır'dan Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur yorumu: Çok yetenekliler

A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi sürdürdüğü hazırlık kampında kaleci Uğurcan Çakır, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:12 - Güncelleme:
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Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynayacağı maçlar öncesi sürdürdüğü hazırlık kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun nasıl hissettirdiğinin sorulması üzerine Uğurcan, "Şampiyonluk çok özel ama buraya gelince Milli Takım'a odaklanıyorsun. Burası çok özel ve güzel bir yer. Burada olmak iyi hissettiriyor. Sezon bitti, şampiyon olduk, onun yeri ayrıydı ama burası Milli Takım. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız." dedi.

A Milli Takım'ın üçlü savunma ile oynamasına nasıl baktığını söyleyen Uğurcan, "Portekiz maçında fena oynamadık, maç ayağımıza da geldi. Burak abi penaltı kaçırdı ama canı sağ olsun ülke için çok önemli şeyler yaptı. 2-2'yi yakalasak farklı şeyler konuşuyor olabilir. Milli Takım'ı en üst seviyelerde görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur A Milli Takım kadrosuna ilk kez davet edilen genç oyuncular Ferdi Kadıoğlu ve Tiago Çukur hakkında konuşan başarılı kaleci, "Çok yetenekliler, hayırlı olsun. Milli Takım formasını giymek herkese nasip olmuyor. Onlar da şanslı, elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. İnşallah onlar da bu görevi güzel kullanırlar." diyerek sözlerini noktaladı.

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