Uğurcan Çakır'dan Şenol Güneş'e milli takım mesajı
Trabzonspor'da Onur Kıvrak ile yolların ayrılmasının ardından kaleyi devralan ve başarılı bir performans sergileyen Uğurcan Çakır gözünü milli takıma dikti.
Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından forma için umudu artan Uğurcan, şan verilmesi halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti.
Uğurcan Çakır maçtan sonra Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi ve ay-yıldızlı forma beklentisiyle ilgili, "Şenol hocaya başarı diliyorum. Eğer bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek isterim" dedi.
Trabzonspor'un 22 yaşında kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon 16 maçta forma giymiş ve kalesinde 18 gol görmüştü.
Sporx
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.