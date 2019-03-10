Uğurcan Çakır'dan Şenol Güneş'e milli takım mesajı

Şenol Güneş'in milli takımın başına gelmesinin ardından forma için umudu artan Uğurcan, şan verilmesi halinde bunu en iyi şekilde değerlendireceğini belirtti.

Uğurcan Çakır maçtan sonra Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesi ve ay-yıldızlı forma beklentisiyle ilgili, "Şenol hocaya başarı diliyorum. Eğer bana şans verirse en iyi şekilde değerlendirmek isterim" dedi.

Trabzonspor'un 22 yaşında kalecisi Uğurcan Çakır, bu sezon 16 maçta forma giymiş ve kalesinde 18 gol görmüştü.

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