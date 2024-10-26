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Spor

Uğurcan Çakır'dan sert sözler: Utanç duyuyorum

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2024 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
Uğurcan Çakır'dan sert sözler: Utanç duyuyorum
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KIRMIZIDAN SONRA SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ"

Maçın ardından konuşan Uğurcan, "Maça istediğimiz gibi başladık aslında. Baskılardan iyi çıktık 10-15 dakika. Göztepe, 10 kişi kaldıktan sonra oyun sistemimiz çöktü. Herkes saklanmaya başladı. Göztepe, bizden daha fazla gibiydi." dedi.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Mağlubiyetten dolayı utanç duyduğunu söyleyen milli kaleci, "Maçı daha çok isteyen Göztepe'ydi. Onları tebrik ediyorum. Bizim adımıza ben utanç duyuyorum. Herkesin kendisini sorgulaması lazım. Daha çok çalışmamız, arkadaşın için bir şeyleri vermek çok önemli." ifadelerini kullandı

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