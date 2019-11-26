Uğurcan için Liverpool ve Lazio da devreye girdi
Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. Milli yıldızla Juventus ve Leipzig'in ardından Liverpool ve Lazio'nun ilgilendiği öğrenildi.
Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. İngiliz basını, Liverpool'un Alisson'un yedeği olarak Trabzonsporlu eldiveni düşündüğünü yazarken, İtalyanlar ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu. Geçen hafta Juventus ve Leipzig'in Uğurcan'ı gündemlerine aldığı ifade edilmişti.
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