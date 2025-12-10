Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin altıncı haftasında Fransa Ligi temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor.
Monaco, Galatasaray ile oynadığı maçta 49. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
Fransız ekibinde penaltıda topun başına Denis Zakaria geçti.
Zakaria'nın vuruşunda doğru köşeyi sezerek uzanan Uğurcan Çakır, kritik bir kurtarışa imza attı.
OYUNA DEVAM EDEMEDİ...
Uğurcan Çakır, maçın 66. dakikasında sakatlandı ve kendini yere bıraktı.
Günay Güvenç, Çakır'ın yerine oyuna girdi.