Uğurcan’a Ada’dan teklif var
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, kaleci Uğurcan Çakır’a Avrupa’dan teklif olduğunu ancak isim veremeyeceğini açıklamıştı.
- Star Spor
Bülbüloğlu’nun “Liverpool’dan transfer teklifi geldi mi?” sorusuna, “Uğurcan’a transfer teklifi mutlaka geldi. Takım ismi vermek istemiyorum” cevabının ardından genç file bekçisine Ada ekiplerinden Norwich City ve Everton kulüplerinin Ocak ayında Bordo-Mavililer’in kapısını çalmaya hazırlandığı iddia edildi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Yusuf Yazıcı’yı kendisi çok istediği için satmak zorunda kaldık. Uğurcan’ı göndermeyi, özellikle de devre arası satmayı düşünmüyoruz” dediği öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.