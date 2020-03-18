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Spor

Uğurcan Çakır'a koronavirüs engeli

Trabzonspor'da sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerini peşine takan Uğurcan Çakır için Liverpool ve Chelsea'nin oyuncuyu izleme planları corona virüsü önlemlerine takıldı.

18 Mart 2020 Çarşamba 11:37 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 11:40
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Trabzonspor’da geçen sezondan bu yana ortaya koyduğu başarılı performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Uğurcan Çakır’a özellikle bu sezon başından beri yakın takip uygulanıyor.

Birçok Avrupa temsilcisi, birkaç maçta 23 yaşındaki eldiveni çıplak gözle izledi.

İngiliz devleri Liverpool ile Chelsea de haftalar öncesinden Pazar günü oynanan Başakşehir mücadelesine oyuncu izleme ekiplerini göndermeyi planlıyordu. Ancak corona virüsü nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda bu ekipler scoutlarını Trabzon’a gönderemedi.

(Fanatik)

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