Akşam 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:53 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 09:53

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, bu hafta içerisinde hakemler ve gözlemcilerle yoğun bir eğitim çalışması yaptı.

71 yaşındaki eğitimci, Süper Lig'in 8. haftasında çok tartışılan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının pozisyonlarını ekrana getirmedi. Akşam'ın haberine göre; eğitim sırasında Ali Palabıyık'ı hedef göstermemek için bu pozisyonları sunmayan Jaap Uilenberg, molada gözlemcilerle yaptığı sohbette, "Ali Palabıyık kötü bir maç yönetti." diyerek görüşünü ortaya koydu. Ortamda bulunanlar da Jaap Uilenberg'in bu söylediklerini onaylayan ifadeler kullandı.