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Spor

Ukrayna basını Arda Güler'i konuşuyor! Kiev, hiç böyle bir rezalet yaşamadı

UEFA Avrupa Ligi 6.hafta maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe, deplasmanda Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin genç yıldızı ise oynadığı futbolla taraftarları mest etti. Ukrayna basını Arda Güler'i manşetlere taşırken, Mircae Lucescu ve Dinamo Kiev'e aüır eleştirilerde bulundu.

Fanatik4 Kasım 2022 Cuma 11:27 - Güncelleme:
Ukrayna basını Arda Güler'i konuşuyor! Kiev, hiç böyle bir rezalet yaşamadı
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Temsilcimiz Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında Dinamo Kiev'le karşı karşıya geldi. İki takım arasında grupta İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Sarı Lacivertliler 2-1 kazanmıştı.

Gruplarda oynanacak son müsabakalar öncesinde 11 puanla Rennes'in +1 averaj önünde liderlik koltuğunda bulunan Fenerbahçe, grubunu zirvede bitirmek için Ukrayna temsilcisi karşısında galibiyet aradı. Gruptaki diğer maçta Rennes, AEK Larnaca'yı ağırladı.

GENÇ YILDIZ'DAN 1 GOL 1 ASİST

Temsilcimiz; mücadelenin 23. dakikasında Arda Güler'le 1-0 öne geçti. 17 yaşındaki yıldız, böylece Avrupa arenasındaki ilk golünü attı. 45+2'de ise sahneye Willian Arao çıktı. Arda bu kez asisti yaptı, Sambacı kafayı vurdu, Sarı-lacivertli ekip soyunma odasına 2-0 önde girdi.

NAMAĞLUP LİDER FENERBAHÇE

Grubun diğer maçında Rennes kendi sahasında AEK Larnaca'yla sürpriz bir şekilde 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Sarı-Lacivertliler B Grubu'nu 14 puanla lider, Rennes 12 puanla ikinci tamamladı. Temsilcimiz direkt Son 16 Turu'na kalırken, Rennes play-off oynayacak. AEK 5 puanla üçüncü olup Konferans Ligi bileti alırken, Kiev ise 1 puanla son sırada yer aldı.

UKRAYNA BASINI'NDAN DİNAMO KİEV'E BÜYÜK ELEŞTİRİ

Sarı-lacivertli ekibin rahat galibiyeti ve Arda Güler'in müthiş performansı Ukrayna basınında da büyük yankı uyandırdı. Özellikle ülkenin en popüler spor sitelerinden biri olan Sport24, Fenerbahçe yenilgisini ve UEFA Avrupa Ligi'nin 1 puanla tamamlanmasını sert sözlerle eleştirdi.

Sport24'in 'Fenerbahçe yenilgisiyle Dinamo Avrupa'da tarihi bir utanç yaşadı. 17 yaşındaki çocuk Kievliler'i yerin dibine soktu' başlıklı haberinde şu ifadeler kullanıldı;

'EN BÜYÜK PROBLEM ARDA OLDU'

'Fenerbahçe'nin sahadaki en büyük problemi Arda Güler oldu. 17 yaşındaki orta saha oyuncusu, zarif tekniğini sergileyerek izleyenlerde heyecan yarattı.

'KİEV, HİÇ BÖYLE BİR REZALET YAŞAMADI'

Hakem Strukan'ın son düdüğü, Dinamo'nun Avrupa Ligi grubundaki 5. yenilgisini ilan etti. Grup alınan 1 puan ve 5-11'lik averajla tamamlandı. Kiev devi bu turnuvada şimdiye kadar hiç böyle bir rezalete maruz kalmamıştı.

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