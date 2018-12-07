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Ukrayna'da şike depremi! 20 hakem soruşturmaya alındı

Ukrayna'da şike depreminde 20 hakem, soruşturma kapsamına girdi.

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Ukrayna'da şike dalgasında yeni gelişmeler yaşandı. Alt liglerde maç yöneten 20 hakem, şike soruşturmasına dahil oldu.

Ekim ayında da 11 hakem, şike yaptıklarını kabul ettikten sonra futboldan men edilmişti.

30 TAKIMIN ŞİKE SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Ukrayna'da süren şike soruşturmasında, aralarında 1. Lig'de de mücadele eden takımlar dahil olmak üzere 30 takımın adı geçiyor.

Kiev, Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhya, Odessa, Sumy, Lviv, Kharkov, Nikolaev ve Chernihiv şehirlerinde şike araştırmaları yapıldığı ve kısa bir süre içinde 30 hakem için karar verileceği belirtildi.

(Sporx)

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