ULEB Avrupa Kupası'nda Galatasaray evinde Monaco'ya 86-85 yenildi

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grupta 2. kez sahadan mağlup ayrıldı. Fransız ekibi ise 3. galibiyetini elde etti.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Pota altından Arapovic ve Auguste'la basketler bulan Galatasaray karşısında Ouattara'yla dış atışlardan sayılar üreten Monaco, 5. dakikayı 10-9 üstün geçti. Harrison'un üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayıyla 16. dakikada öne (15-12) geçen sarı-kırmızılı ekip, Auguste'un pota altında kazandırdığı basketlerle ilk çeyreği 25-22 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe Harrison'un sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 11. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 31-22. Savunmasını sertleştiren Monaco, Needham'ın boyalı alandan ürettiği basketlerle farkı kapattı ve 16. dakika içinde öne geçti: 32-34. Çeyreğin kalan bölümünde iki takım da karşılıklı sayılar bulurken, ilk yarı 41-41'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda Auguste'la pota altından, Arapovic ve Webster'la dış atışlardan sayılar bulan Galatasaray'a, Kikanovic, Needham ve Ouattara'yla karşılık veren Monaco, 25. dakikayı 55-52 üstün geçti. Fransız ekibi, üç sayılık basketler bularak üstünlüğünü sürdürdü ve final periyoduna 65-62 önde girdi.

Son çeyreğe hücumda etkili başlayan Galatasaray, Emir Gökalp'ın sayılarıyla 34. dakikada yeniden öne geçti: 72-71. Boyalı alanı iyi savunan Monaco, Needham ve Ouattara'nın üç sayılık basketleriyle 37. dakikada 79-77'lik skorla tekrar üstünlüğü ele geçirdi. Hücumlardan boş dönen Galatasaray karşısında oyunu kontrol eden taraf olan konuk takım, normal sürenin bitimine 1,5 dakika kala farkı 7 sayıya (77-84) yükseltti. Çabuk toparlanan sarı-kırmızılı ekip, bulduğu basketlerle 39. dakikada farkı 2 sayıya (82-84) indirdi. Klobucar'ın üç sayılık basketiyle Galatasaray, normal sürenin bitimine 13 saniye kala 85-84 öne geçmeyi başardı. Konuk ekip, Lazeric Jones'un turnikesiyle bitime 3 saniye kala 86-85 üstünlük yakaladı. Galatasaray, son hücumdan Klobucar ile yararlanamadı ve Monaco müsabakayı 86-85 kazanmayı başardı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ioannis Foufis (Yunanistan), Sergio Silva (Portekiz), Ingus Baumanis (Litvanya)

Galatasaray: Webster 15, Göksenin Köksal 3, Harrison 24, Arapovic 13, Auguste 12, Emir Gökalp 4, Hayes 5, Can Korkmaz, Ege Arar, Klobucar 9

Monaco: Needham 29, Ouattara 24, Jarrod Jones 4, Loubaki 2, Kikanovic 7, Lazeric Jones 12, Barry 6, Hummer 2, Joseph

1. Periyot: 25-22

Devre: 41-41

3. Periyot: 62-65